Мінагропрод відібрав двох кандидатів на посаду гендиректора «Укрспирту»

Міністерство аграрної політики та продовольства за результатами конкурсного голосування відібрало двох претендентів на посаду генерального директора держпідприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання з відбору кандидатів повідомив голова конкурсної комісії - перший заступник міністра агропроду Ярослав Краснопольський

«Конкурсною комісією були визначені два претенденти. Зокрема, це пан Далібожек (Анатолій - УНІАН), який сьогодні працює заступником директора ДП «Укрспирт»", - сказав Краснопольський.

«Другий кандидат - пані Гаркава (Ніна - УНІАН), на даний момент не працює, але свого часу, якщо я не помиляюся, очолювала івано-франківське об'єднання «Укрспирту», - сказав Краснопольський.

За його словами, надалі список претендентів буде передано в урядову номінаційних комісію, де міністри та представники рекрутингових компаній оберуть одного кандидата і затвердять його на посаді гендиректора «Укрспирту».

За прогнозами заступника міністра, голова «Укрспирту» буде призначений упродовж найближчих 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Мінагропрод заявив про намір проводити публічні конкурси на посади керівників державних компаній, які перебувають у віданні міністерства. Крім того, міністерство заявило про плани провести фінансовий аудит 30 державних аграрних підприємств за допомогою міжнародних компаній для залучення 8 млрд дол. інвестицій.

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Довідка УНІАН. ДП «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртозаводів, однак поки що на баланс підприємства передано 41 завод. Підприємство в січні-лютому 2015 року виробило 926 тис. декалітрів спирту на 12 заводах.

Кабінет міністрів України виступає за приватизацію «Укрспирту».