Президент підкреслив важливість агрокомплексу під час російської агресії

Про це президент заявив на четвертому засіданні Національної ради реформ, передає прес-служба глави держави.

Читайте такожЯценюк обіцяє, що українці вже наступного року відчують результат реформЯк наголошується в повідомленні, на початку засідання глава держави підкреслив роль аграрної галузі в економіці держави, яка під час агресії проти України, є однією з ключових експортно орієнтованих ланок вітчизняної економіки. "У час, коли у зв'язку з агресією проти України було знищено промисловий потенціал Донецької і Луганської областей, падіння експорту продукції машинобудування, металургійного комплексу, локомотивом експортної виручки стала аграрна галузь", - констатував Петро Порошенко.

Незважаючи на це, президент підкреслив необхідність створення сприятливого інвестиційного клімату в цьому секторі.