Президент підкреслив важливість агрокомплексу під час російської агресії
Президент Петро Порошенко заявив, що в даний час, коли проти України ведеться збройна агресія, агрокомплекс відіграє одну з ключових ролей.
Про це президент заявив на четвертому засіданні Національної ради реформ, передає прес-служба глави держави.
Читайте такожЯценюк обіцяє, що українці вже наступного року відчують результат реформЯк наголошується в повідомленні, на початку засідання глава держави підкреслив роль аграрної галузі в економіці держави, яка під час агресії проти України, є однією з ключових експортно орієнтованих ланок вітчизняної економіки. "У час, коли у зв'язку з агресією проти України було знищено промисловий потенціал Донецької і Луганської областей, падіння експорту продукції машинобудування, металургійного комплексу, локомотивом експортної виручки стала аграрна галузь", - констатував Петро Порошенко.
Незважаючи на це, президент підкреслив необхідність створення сприятливого інвестиційного клімату в цьому секторі.