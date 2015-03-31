Порошенко закликав політиків і громадськість вирішити, що робити з ринком землі в Україні

Президент України Петро Порошенко закликав політичні сили та громадськість обговорити питання формування ринку землі в Україні в контексті перетворень в аграрній сфері, яка на сьогодні є локомотивом української економіки, повідомив журналістам заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків.

«Президент порушив вельми риторичне питання існування ринку землі в Україні. Глава держави підкреслив, що ми маємо, нарешті, дати відповідь на те, що ми робимо з ринком землі. Це політичне питання. І воно має обговорюватися на політичному рівні», - сказав Шимків.

Водночас, відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН про те, коли можна чекати формування повноцінного ринку землі в Україні, Шимків сказав: «Потрібна, в першу чергу, політична дискусія. Є багато точок зору, є речі, записані в Угоду про асоціацію ... Однак президент не ініціював створення ринку землі, він порушив питання про те, що це (ринок землі - УНІАН) одне їх ключових питань реформи агропромислового комплексу. Але це питання політичне, і спекулювати на ньому - неправильно. І політичні сили мають провести обговорення і досягти порозуміння у цьому питанні».

Читайте такожПрезидент підкреслив важливість агрокомплексу під час російської агресіїЯк повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року. Водночас Міністерство аграрної політики та продовольства протягом кількох років пропонувало різні форми обороту земель, які ґрунтуються переважно на орендних відносинах.

У 2013 році Державне земельне агентство ініціювало процес інвентаризації земель сільгосппризначення, проте процес так і не був завершено через відсутність необхідного фінансування.