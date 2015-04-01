Експорт шотландського віскі продемонстрував найшвидше падіння за 16 років

Обсяги експорту шотландського віскі продемонстрували в 2014 році саме швидке падіння за 16 років, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

За даними Асоціації шотландського віскі, обсяги експорту змішаного і односолодового віскі в минулому році впали на 7,4%, до £3,94 млрд. Це - найбільш значне зниження з 1998 року. Відзначається, що падіння обсягів експорту спостерігається другий рік поспіль після декількох років зростання.

Читайте такожПляшки віскі зможуть спілкуватися зі смартфонами любителів міцних напоїв Голова асоціації Девід Фрост звинувачує у трагедії "економічні та політичні чинники за кордоном" і закликав уряд Великої Британії прагнути до укладення угод про вільну торгівлю, щоб дати поштовх розвитку індустрії.

Обсяги експорту шотландського віскі в США впали в 2014 році на 9%, до £750 млн, а Сінгапур імпортував цей алкогольний напій на суму £201 млн, що на 39% менше, ніж у 2013 році. Експорт в Іспанію знизився на 8%, до £166 млн, Німеччину - на 18%, до £141 млн. Позитивну динаміку показали Франція (+2%, до £445 млн) та Індія (+29%, до £89 млн).