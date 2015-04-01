Експорт шотландського віскі продемонстрував найшвидше падіння за 16 років
Голова Асоціації шотландського віскі Девід Фрост закликав уряд Великої Британії прагнути до укладення угод про вільну торгівлю, щоб дати поштовх розвитку індустрії.
Обсяги експорту шотландського віскі продемонстрували в 2014 році саме швидке падіння за 16 років, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.
За даними Асоціації шотландського віскі, обсяги експорту змішаного і односолодового віскі в минулому році впали на 7,4%, до £3,94 млрд. Це - найбільш значне зниження з 1998 року. Відзначається, що падіння обсягів експорту спостерігається другий рік поспіль після декількох років зростання.
Читайте такожПляшки віскі зможуть спілкуватися зі смартфонами любителів міцних напоїв Голова асоціації Девід Фрост звинувачує у трагедії "економічні та політичні чинники за кордоном" і закликав уряд Великої Британії прагнути до укладення угод про вільну торгівлю, щоб дати поштовх розвитку індустрії.
Обсяги експорту шотландського віскі в США впали в 2014 році на 9%, до £750 млн, а Сінгапур імпортував цей алкогольний напій на суму £201 млн, що на 39% менше, ніж у 2013 році. Експорт в Іспанію знизився на 8%, до £166 млн, Німеччину - на 18%, до £141 млн. Позитивну динаміку показали Франція (+2%, до £445 млн) та Індія (+29%, до £89 млн).