Україна вже експортувала понад 27 мільйонів тонн зерна

Українські аграрії станом на 31 березня з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2014 року - червень 2015 року) експортували понад 27 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, експорт пшениці становив 9,7 млн тонн, кукурудзи - 13 млн тонн, ячменю - 4,1 млн тонн, інших зернових – 0,279 млн тонн.

При цьому, за даними Мінагропроду, ціни на продовольчу і фуражну пшеницю третього класу становили 3,8 тис. грн/т і 3,5 тис. грн/т відповідно. Середні ціни на ячмінь становили 3,6 тис. грн/т, на кукурудзу - 3,2 тис. грн/т.

Як повідомляв УНІАН, міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі в лютому підвищила прогноз експорту зернових з України у 2014/2015 маркетинговому році до 37,9 млн тонн з 37,79 млн, прогнозованих нею в січні.

Читайте такожГолова Мінагропроду: кожен третій долар валютної виручки заробили аграріїЗгідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України поточного МР може становити 12,8 млн тонн, ячменю - 4,2 млн тонн, кукурудзи - 20,2 млн тонн.

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало виходячи з оцінки врожаю зернових у 2014 році на рівні 63,8 млн тонн.