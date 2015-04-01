В Україні хочуть скасувати сертифікацію агротехніки і продуктів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір скасувати обов'язкову сертифікацію продукції з низьким рівнем ризику для життя і здоров'я.

Відповідний проект наказу розміщено на сайті Мінекономрозвитку.

Читайте такожУкраїна хоче визнання у всьому світі своїх сертифікатів на агропродукціюЗгідно з документом, обов'язкову сертифікацію буде скасовано для певних груп товарів, щодо яких діють технічні регламенти, узгоджені з ЄС.

У першу чергу товарів, що підлягають дерегуляції, потрапить сільськогосподарська техніка та продукти харчування.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір скасувати дозволи на імпорт товарів, що перебувають під регіональним наглядом, а також скасувати дозволи на випробування гірничошахтного обладнання.

Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в рамках дерегуляції планує в три етапи скоротити кількість і функції регулювальних органів, а також додатково скасувати 177 ліцензій та дозвільних документів.

Також Мінекономрозвитку має намір скасувати 4 обов'язкові санітарно-епідеміологічні експертизи у зв'язку з тим, що практика проведення таких експертиз не відповідає законодавству Європейського Союзу.