В Україні хочуть скасувати сертифікацію агротехніки і продуктів
Обов'язкову сертифікацію планують скасувати для груп товарів, щодо яких діють узгоджені з ЄС техрегламенти.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір скасувати обов'язкову сертифікацію продукції з низьким рівнем ризику для життя і здоров'я.
Відповідний проект наказу розміщено на сайті Мінекономрозвитку.
Читайте такожУкраїна хоче визнання у всьому світі своїх сертифікатів на агропродукціюЗгідно з документом, обов'язкову сертифікацію буде скасовано для певних груп товарів, щодо яких діють технічні регламенти, узгоджені з ЄС.
У першу чергу товарів, що підлягають дерегуляції, потрапить сільськогосподарська техніка та продукти харчування.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір скасувати дозволи на імпорт товарів, що перебувають під регіональним наглядом, а також скасувати дозволи на випробування гірничошахтного обладнання.
Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в рамках дерегуляції планує в три етапи скоротити кількість і функції регулювальних органів, а також додатково скасувати 177 ліцензій та дозвільних документів.
Також Мінекономрозвитку має намір скасувати 4 обов'язкові санітарно-епідеміологічні експертизи у зв'язку з тим, що практика проведення таких експертиз не відповідає законодавству Європейського Союзу.