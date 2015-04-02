Спирт в Україні подешевшав на 9% - до 24,5 за літр

Державний концерн «Укрспирт» із 1 квітня знизив вартість декалітра спирту на 9% - до 245 грн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням, зниження стало можливим завдяки стабілізації цін на зерно на рівні 3200 грн за тонну, тоді як раніше ціновий коридор становив 3500-4400 грн/т.

«Ми постійно стежимо за ринковою ситуацією і реагуємо максимально швидко на всі зміни. Зниження вартості - це логічне відображення поточної економічної ситуації в Україні, зокрема на ринку сировини. Ми будемо переглядати цінову політику, виходячи із змін на ринку», - цитує прес-служба Мінагропроду виконуючого обов'язки директора «Укрспирту» Романа Іванюка.

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