Держстат: рентабельність сільгоспвиробництва за рік зросла до 26,3%

При цьому прибуток від реалізації сільгосппродукції (до оподаткування, без урахування бюджетних дотацій і доплат) торік зріс майже втричі порівняно з 2013 роком - до 34,5 млрд грн.

Рентабельність рослинництва, за даними Держстату, в 2014 році збільшилась до 29,2% з 11,1% в 2013 році, а прибуток від продажу рослинницької продукції становив 28,7 млрд грн проти 9,1 млрд грн роком раніше. При цьому рентабельність вирощування зернових і зернобобових у 2014 році становила 25,8% (1,8% у 2013 році), соняшнику - 37,4% (28,7%), сої - 34,2% (15,9%) , ріпаку - 28,7% (8,8%), цукрових буряків - 18,3% (2,7%). Разом з тим, минулого року скоротилася рентабельність виробництва картоплі - до 9,2% проти 23,2% роком раніше. Рентабельність вирощування овочів торік зросла до 17% проти 4,6% у 2013 році, проте рентабельність виробництва іншої рослинницької продукції впала до 33,4% із 40,5% роком раніше.

Рентабельність виробництва тваринницької продукції, згідно з інформацією Держстату, в 2014 році в Україні зросла до 13,5% з 11,5% у 2013 році, а прибуток від її реалізації становив 3,7 млрд грн. При цьому негативна рентабельність вирощування м'ясних порід великої рогатої худоби торік становила 35,6% («мінус» 43,5% у 2013 році), овець і кіз - «мінус» 43,3% («мінус» 43,4% ), птиці - «мінус» 9% («мінус» 9,9%), виробництва вовни - «мінус» 79,7% («мінус» 72,8%). Рентабельність вирощування свиней у 2014 році становила 6% (0,3%), виробництва молока - 11,2% (13,7%), яєць - 54,9% (48%), виробництво іншої тваринницької продукції у минулому році було рентабельним на 41,1% проти 60% роком раніше.

У Держстаті також повідомили, що прибуток за підсумками минулого року отримали 81,5% господарств, причому в середньому на одне підприємство сума прибутку становила 5,8 млн грн (у 2013 році - 64,3% і 3,2 млн грн відповідно). Збитковими за результатами 2014 року виявились 18,4% господарств, на кожне з яких у середньому припало 3,5 млн грн збитку (31,2% і 2,2 млн грн відповідно в 2013 році).

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, рентабельність виробництва сільгосппродукції в 2013 році становила 11,4% проти 20,2% у 2012 році. При цьому прибуток від реалізації сільгосппродукції (до оподаткування, без урахування бюджетних дотацій і доплат) у 2013 році скоротився в 1,9 раза порівняно з 2012 роком - до 12,5 млрд грн. Рентабельність рослинництва в 2013 році зменшилась до 11,3% з 22,3% у 2012 році, тваринництва - до 11,4% з 14,3%.

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2014 році становили 2,8%. Обсяги виробництва в агропідприємствах торік зросли порівняно з 2013 роком на 4,1%, у домогосподарствах - на 1,2%.