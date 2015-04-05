Порошенко заінтригував масштабними реформами в аграрному секторі

Про це глава держави заявив в інтерв'ю "5 каналу".

“У нас значні реформи передбачаються в аграрному секторі”, - сказав він.

Разом з тим Порошенко наголосив на необхідності прискорити проведення судової реформи. Він розповів, що 3 квітня під час зустрічі з керівниками фракцій коаліції наголосив на тому, що Верховна Рада має проголосувати за свою квоту і обрати членів Вищої ради юстиції.

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У свою чергу президент вперше оголосив відкритий та публічний конкурс, який раніше проводився в закритому режимі, щоб негайно призначити свою квоту у ВРЮ.