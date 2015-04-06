Урожай овочів в Україні цього року може стати найменшим за останні 5-7 років

Відповідний прогноз зробили аналітики інформаційно-аналітичного проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» у своєму щорічному дослідженні плодоовочевого ринку України.

«У 2015 році комерційні виробники овочів в Україні зберуть один із найгірших урожаїв за останні 5-7 років ... Головною причиною зниження виробництва в комерційному секторі, на думку експертів проекту, стане скорочення виробничих площ, що, у свою чергу, пов'язано з багаторазовим подорожчанням ресурсів для проведення посівної кампанії та подальшого догляду за плантаціями», - зазначають фахівці «АПК-Інформ».

При цьому аналітики наголошують, що кредитні ресурси для більшості господарств стали недоступними, а за власні кошти в повному обсязі провести посівну кампанію фермери-овочівники часто не в змозі.

Крім цього, за інформацією «АПК-Інформ», виробники не ризикують садити овочі в обсязі минулого року, оскільки їх сильно бентежать перспективи збуту врожаю.

«Через ембарго на поставки до Росії і перспективи падіння внутрішнього споживання українські консервні заводи змушені у 2015 році знижувати обсяг переробки. Це досить болісно позначиться на виробниках сезонних овочів, які тривалий час працювали за контрактами з переробниками. Російське ембарго також призвело до скорочення виробничих площ в українських теплицях, які раніше значну частину врожаю експортували», - пояснюють аналітики.

На їхню думку, крім скорочення виробничих площ, ще однією причиною зниження врожаю овочів стане вимушена економія виробників на ресурсах. Як стверджують в «АПК-Інформ», фермери вже зараз масово переходять від дорогих гібридів до дешевих сортів, а абсолютна більшість виробників планують економити на профілактичних обробках плантацій.

Разом з тим, аналітики прогнозують розширення плантацій під картоплею і деякими овочами в господарствах населення.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року керівник інформаційно-аналітичного проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» Тетяна Гетьман прогнозувала, що українські овочівники в 2015 році можуть скоротити посівні площі під овочами через подорожчання матеріально-технічних ресурсів і насіння на тлі девальвації гривні, а також складнощі зі збутом вирощеної продукції.

У 2014 році, за даними «АПК-Інформ: овочі та фрукти», валовий збір овочів «борщового набору» і картоплі в Україні зріс на 10-15% порівняно з 2013 роком. Зокрема, урожай картоплі збільшився на 12% - до 21 млн тонн, капусти - на 10%, до 1,7 млн тонн, моркви - на 10%, до 0,8 млн тонн, буряку - на 4%, до 0, 8 млн тонн, цибулі - на 20%, майже до 1 млн тонн.