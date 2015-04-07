Рада прийняла закон про побічні продукти тваринного походження

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у другому читанні і в цілому проголосували 275 народних депутатів із 336 зареєстрованих у сесійній залі.

Як сказав голова Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин Тарас Кутовий, законом передбачено створення "прозорої системи поводження із побічними продуктами тваринного походження на всіх етапах утворення: збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробки, знешкодження, утилізаціїі і видалення побічних продуктів".

"У державі підсилиться контроль над цими продуктами. А саме: три категорії, на які діляться побічні продукти, залежно від ризику для здров'я, проходитимуть різні види контролю, що дасть змогу максимально зменшити ризики виникнення особливо небезпечних захворювань як у людей, так і у тварин", - сказав Кутовий.

Законом встановлюється, що побічні продукти тваринного походження належать до категорій I - III залежно від ступеня ризику для здоров’я людини та тварини.

Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорій I - III, здійснюється згідно з порядком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Серед побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії I, є, зокрема, туші та їхні частини, у тому числі шкіра. Встановлюється, що побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I, підлягають виключно видаленню.

Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії II, повинні бути: перероблені на органічні добрива після обов’язкового оброблення шляхом стерилізації під тиском; компостовані або перетворені на біогаз після оброблення шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами - для молока і молочних продуктів, яєць і яйцепродуктів, якщо компетентним органом не встановлено ризику поширення інфекційних хвороб; оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами і використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів.

Продукти тваринного походження, що належать до категорії III, повинні бути: оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами і використані для виробництва кормів тваринного походження, крім тих побічних продуктів тваринного походження, що змінилися шляхом розкладання або псування та становлять ризик для здоров’я людини або тварини; перероблені на органічні добрива, компостовані або перетворені на біогаз; оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва; перероблені відповідно до технологій необхідних для виробництва продукції.

Забороняється використовувати для годівлі тварин продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, утворені після оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і ІІ.

Крім того, законом встановлюється відповідальність за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження.