Урожай зерна в Україні може знизитися на 10% - експерт

Урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2015 році у зв'язку зі зниженням урожайності може зменшитися на 10% порівняно з 2014 роком - до 57,4 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний прогноз озвучив на прес-конференції керівник служби бізнес-проектів інформаційного агентства «АПК-Інформ» Родіон Рибчинський.

«З урахуванням прогнозованого зниження врожайності та оціночної структури посівних площ сформовано оцінку валового збору зернових і зернобобових культур на рівні 57,4 млн тонн, що на 10% менше, ніж рекордний урожай 2014», - сказав Рибчинський.

За його словами, скорочення валового збору зерна в Україні в 2015 році буде пов'язане зі зниженням урожайності.

«Практично у всіх культур прогнозується зниження врожайності. Середня врожайність зернових і зернобобових оцінюється нами на рівні 39,7 центнера з гектара, що на 9% нижче, ніж за результатами минулого року», - уточнив експерт.

Він також наголосив, що зниження оцінки врожайності в нинішньому році насамперед пов'язане з очікуваною економією ресурсів сільгоспвиробниками.

«Ми проводили і в процесі осінньої сівби, і взимку, і на початку весни опитування. Більш як 80% сільгосптоваровиробників говорять про те, що вони змушені економити, в першу чергу на мінеральному добриві», - сказав Рибчинський, зазначивши, що частка внесення добрив безпосередньо позначиться на врожайності сільгоспкультур.

За прогнозами «АПК-Інформ», валовий збір пшениці в 2015 році скоротиться до 23,6 млн тонн (на 2,1% нижче від показника 2014), ячменю - до 74,4 млн тонн (на 17,8% менше), кукурудзи - до 24,3 млн тонн (на 14,7%). При цьому експерти прогнозують, що посівні площі під пшеницею цього року зростуть майже на 10% - до 6,66 млн га, а під ячменем і кукурудзою скоротяться на 5,9% і 8,3% відповідно - до 2,86 млн га і 4,3 млн га. Загалом посівні площі під зерновими і зернобобовими в 2015 році незначно збільшаться до 14,83 млн га з 14,8 млн га торік.

Валовий збір олійних культур в 2015 році може скоротитися на 6,8% - до 15,1 млн тонн при збільшенні посівних площ під даними культурами на 1,4% - до 8,05 млн га. Зокрема, експерти очікують зниження валового збору соняшнику на 5,5% - до 9,57 млн тонн, ріпаку - на 32,3%, до 1,49 млн тонн. При цьому валовий збір сої зросте на 4,1% - до 4,04 млн тонн. Посівні площі під соняшником зменшаться на 3% - до 5,1 млн га, під ріпаком - на 9,6%, до 0,797 млн га, а під соєю збільшаться на 19,4% - до 2,15 млн га.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала рекордний для країни урожай зернових і зернобобових в обсягу 63,8 млн тонн, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році.

Мінагропрод прогнозує подорожчання весняно-польових робіт в Україні в 2015 році в 1,5 разу - до 60 млрд грн.