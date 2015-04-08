Мінагропрод змінив склад наглядової ради Державної зернової корпорації

Згідно з повідомленням ДПЗКУ в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, дане рішення закріплене наказом Мінагропроду від 6 квітня.

Дем'яненко і Кірєєв були членами наглядової ради останні 2 роки.

Разом з тим, міністерство призначило членами наглядової ради Дмитра Шульмейстера, який раніше обіймав посаду директора департаменту продовольства при Мінагропроді, та Володимира Кудінова, який раніше очолював департамент з управління держвласністю в міністерстві.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Мінагропрод оголосив конкурс на посаду голови правління ДПЗКУ. Конкурсний відбір запланований на 13 квітня, його результати будуть опубліковані на сайті міністерства 15 квітня.

У грудні 2014 року Міністерство аграрної політики і продовольства звільнило з посади голови правління ДПЗКУ Петра Вовчука, призначивши Валерія Томіленка, менеджера аграрної групи «Сільгосппродукт», виконуючим обов'язки і першим заступником голови правління корпорації.

Довідка УНІАН. ДПЗКУ - вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт із зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 53 філії, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.