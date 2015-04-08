Функції Держземагентства буде виконувати Держгеокадастр

Відповідне рішення закріплено розпорядження уряду №294-р від 31 березня 2015 року.

Таким чином, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо можливості здійснення покладених функцій і повноважень Держземагентства на Держгеокадастр.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Кабмін прийняв рішення створити Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру шляхом реорганізації Держземагентства. У січні цього року Кабмін постановив реорганізувати територіальні органи Держземагентства шляхом їх приєднання до створюваних органів Держгеокадастру.