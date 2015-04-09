Агробізнес "доїли" при Януковичі і продовжили це робити після революції - учасники ринку

Про це в інтерв'ю Новому Времени розповіли Всеволод Кожем'яко з Харкова, чия компанія Агротрейд є одним з найбільших сільгоспвиробників і зернотрейдерів країни, Олексій Гаврилов, власник групи компаній Рамбурс, яка займається вирощуванням птиці та торгівлею зерна, а також Алекс Ліссітса, гендиректор Індустріальної молочної компанії і президент Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Коли прийшов Янукович до влади, сільським господарством зайнялися Юра Єнакіївський [Юрій Іванющенко, колишній народний депутат України від Партії регіонів, оголошеного МВС в січні 2015-го в розшук - ред.] і міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. Вони просто почали тупо зупиняти кораблі і не оформляти вантаж. Казали: платіть, якщо хочете, щоб корабель пішов. Це робилося і з нашими компаніями, і з іноземними. Без розбору", - розповів Кожем'яко.

Читайте такожГПУ повідомляє про виявлені порушення на держпідприємствах в період діяльності уряду ЯценюкаЗа його словами, в цьому брали участь митниця, сільгоспінспекція і карантинна служба. Причому агробізнесмени одноголосно стверджують, що зміна влади нічого не змінила, а багато чиновників, які зачаїлися в лютому-березні, повернулися на місця і продовжили свою корупційну діяльність.

"Старі схеми почали працювати на нових бенефіціарів", - вважає Гаврилов.

"Ми писали Швайці (міністр агрополітики після зміни влади в 2014 році - ред.), ми зустрічалися зі Швайкою. Міністр аграрної політики мав усі важелі, щоб поламати ці схеми. Тому що основними виконавцями були його підлеглі. Ми не знаємо, як це розподілялося, але нас примушували платити", - поскаржився Кожем'яко.

Повну версію статті читайте в журналі Новое Время № 13 за 10 квітня 2015 року.