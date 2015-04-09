Голова Мінагропроду пропонує скасувати квоти на цукор

Міністерство аграрної політики та продовольства України має намір ініціювати скасування квот на постачання цукру на внутрішній ринок (квота «А»), повідомив журналістам глава міністерства Олексій Павленко.

«Міністерство включилося в роботу - яким чином зробити так, щоб з осені у нас не було квотування взагалі... На цей рік ми зберігаємо процеси (квотування - УНІАН), але в цьому напрямі вже працює робоча група», - сказав Павленко.

При цьому він повідомив, що скасування квот залежить не тільки від уряду, а й від рішення Верховної Ради.

«Потрібні зміни до закону, це не є рішенням Кабміну. Ми повинні ініціювати круглі столи, обговорення, маємо розробити законопроект», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, квота на постачання цукру на внутрішній ринок в Україні в 2014/2015 маркетинговому році (вересень 2014 - серпень 2015 року) встановлена на рівні 1,8 млн тонн.

У 2014/2015 МР Україна виробила близько 2,1 млн тонн бурякового цукру, що на 75% більше, ніж у попередньому сезоні.