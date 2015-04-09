Кабмін пропонує в 2016 році перевести аграріїв на загальну систему оподаткування

Про це йдеться в проекті постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2016 рік, опублікованому на веб-порталі Верховної Ради.

Крім того, Кабмін пропонує переглянути систему оподаткування газодобувних підприємств - незалежно від форми власності, а також посилити боротьбу зі схемами ухилення від сплати податків фізичними та юридичними особами шляхом удосконалення методів адміністрування ПДВ, контролю за трансферним ціноутворенням і публікації інформації про сплату ренти і дивідендів держмонополіями. Дані про суб`єктів господарювання, які мають податковий борг, також пропонується обнародувати.

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Також, у рамках зменшення податкових бар`єрів для іноземних інвестицій, Кабмін пропонує провести переговори щодо укладення договорів про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром, Швейцарією, Люксембургом і Нідерландами.

Раніше Кабінет міністрів України в рамках формування Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік запропонував як макропоказники розвитку економіки і розрахунків проекту державного бюджету на 2016 рік зростання економіки на рівні 2%, інфляцію на рівні 9% і валютний курс на рівні 22,5 грн за долар. При цьому обсяг номінального ВВП закладено на рівні 2,1 трлн грн.