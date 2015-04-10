Найбільший виробник цукру в Україні за рік отримав 68 мільйонів євро збитку

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому на корпоративному сайті.

При цьому виручка компанії, за даними звітності, становила 351,9 млн євро, тоді як в 2013 році цей показник склав 327 млн євро. Валовий прибуток становив 130,9 млн євро проти 81,4 млн євро. Втрати компанії за курсової різниці склали 159,3 млн євро. Показник EBITDA в 2014 році склав 119,57 млн євро проти 65 млн євро в 2013 році.

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Довідка УНІАН. «Астарта» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що спеціалізується на виробництві цукру, зернових і олійних культур, а також молока. Земельний банк компанії становить 285 тис. га. Холдингу також належать 10 цукрових заводів і завод з переробки сої.