Міністр агропроду оцінив порушення своїх попередників в 9,4 мільярда гривень

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України за попередні роки виявлено порушень на загальну суму 9,4 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко повідомив у парламенті під час Години запитань до уряду, відповідаючи на питання депутата від “Народного фронту” Антона Геращенка щодо того, що, за інформацією Рахункової палати і фінансової інспекції, за період керівництва міністерством Миколою Присяжнюком та Ігорем Швайкою виявлено порушень на понад 7 млрд грн.

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“Міністерство аграрної політики подало на органи правоохоронної діяльності 166 звернень на загальну суму 9,4 млрд грн за періоди попередників”, - сказав Павленко.

Він додав, що окремо вони подали звернення до Генпрокуратури, СБУ і Держфінмоніторингу.

“Чекаємо дій, будемо ще раз публічно подавати”, - додав міністр.

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Довідка УНІАН. Присяжнюк обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства з 11 березня 2010 р. до 27 лютого 2014 р.; Швайка - 27 лютого 2014 — 2 грудня 2014 р.