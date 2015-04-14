"Подарунок" Росії кримчанам: окупанти встановлять ліміти користування водою із свердловин

Нелегітимне Міністерство екології та природних ресурсів окупованого Росією Криму планує встановити ліміти для кожної свердловини з видобутку води, дотримання яких буде контролюватися за допомогою лічильників. Про це повідомив "міністр екології та природних ресурсів" півострова Геннадій Нараєв, передають "Новини Криму".

Читайте такожВ окупованому Криму не вистачає води для зрошення земельЗа словами Нараєва, регулювання видобутку води з невеликих свердловин, розташованих у приватних домоволодіннях, зіткнеться з великими труднощами, але чиновники готові до цього. «Враховуючи дефіцит води, який є в Криму, ми повинні всіх зобов'язати встановити лічильники. Наші фахівці визначать, скільки можна видобувати, і ліміти не можна буде перевищувати. Для кожної свердловини буде визначений свій ліміт. Це - завдання архіскладне, воно займе тривалий час», - зазначив Нараєв.

На думку екологів, буріння свердловин в Криму вирішить проблему повного водозабезпечення тільки на 2-3 роки і призведе до засолення ґрунтів в північній і центральній частинах півострова.