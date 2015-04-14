Россільгоспнагляд перевірить продукти з Греції, Кіпру та Угорщини для можливого зняття ембарго

Фахівці Россільгоспнагляду проінспектують сільськогосподарську продукцію з Греції, Кіпру та Угорщини.

Експерти вирушать до цих країн для проведення інспекції наступного тижня, повідомив Газете.Ru помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко.

«У кожній з цих країн працюватимуть дві групи інспекторів. Інспектування триватиме з 20 по 30 квітня», - розповів Алексєєнко. Йдеться про експортерів, які працювали з російськими компаніями до введення санкцій проти Росії й російського ембарго.

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Перевірка європейських імпортерів проводиться на випадок можливого скасування російського ембарго, уточнює представник відомства.

Раніше грецький прем'єр Алексіс Ципрас заявив, що Росія і Греція знайшли спосіб подолати продембарго.