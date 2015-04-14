Уряд звільнив заступника голови Держветфітослужби в рамках люстрації
10:39, 14 квітня 2015Агро
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Башинського звільнено в рамках виконання закону «Про очищення влади».
Кабмін проводить люстраційні перевірки / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України звільнив Віталія Башинського з посади заступника голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (Держветфітослужба).
Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №327-р від 8 квітня 2015 року.
Згідно з документом, Башинського звільнено в рамках виконання закону «Про очищення влади».
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Як повідомляв УНІАН, у рамках реформи органів виконавчої влади Кабінет міністрів України прийняв рішення про ліквідацію Держсільгоспінспекції та створення Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів на базі Держветфітослужби, Держспоживінспекції та Держсанепідемслужби.
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