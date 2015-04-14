В Україні підвищили на третину мінімальні ціни на цукор

Кабінет міністрів України підвищив мінімальні закупівельні ціни на цукор у 2015/2016 маркетинговому році (МР, вересень 2015 - серпень 2016) на 36,7% порівняно з діючими у цьому сезоні - до 6454,73 грн за тонну (без ПДВ).

Відповідне рішення закріплене постановою уряду №189 від 8 квітня 2015 року.

Документ також передбачає підвищення мінімальної закупівельної ціни на цукровий буряк на 29,8% - до 445,87 грн/тонна. Крім того, передбачено зниження квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») в наступному МР до 1,72 млн тонн з 1,811 млн тонн, встановленої на 2014/2015 маркетинговий сезон.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України підвищив мінімальні ціни на цукор (без урахування ПДВ) у 2014/2015 МР на 1% - до 4722,68 грн/тонна з 4667,69 грн/тонна.

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Мінімальна ціна за 1 тонну цукрового буряку врожаю 2014 року встановлена на рівні 343,55 грн. Квота «А» на період з 1 вересня 2014 року по 1 вересня 2015 року встановлена в обсязі 1,826 млн тонн.

У 2014/2015 МР Україна виробила близько 2,1 млн тонн бурякового цукру, що на 75% більше, ніж у попередньому сезоні.

Раніше міністр агропроду Олексій Павленко виступив за скасування квотування виробництва цукру в Україні.