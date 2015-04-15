В ДПЗКУ крали 100 млн грн щомісяця - Томіленко

Про це заявив в.о. голови правління ДПЗКУ Валерій Томіленко.

За його словами, за перші сто днів його команді вдалося зупинити десятки тіньових схем, які стримували розвиток корпорації. «Усунуто десятки компаній-посередників, зупинено виведення валютних коштів через фірми-офшори, на які лише протягом 2014 року вивели більше 132 мільйонів доларів. За нашими розрахунками, через корупцію у структурі ДПЗКУ держава щомісяця втрачала по 100 мільйонів гривень», — повідомив тимчасовий керівник корпорації.

Про вказані та інші факти зловживань проінформовані правоохоронні органи. Вже відкрито понад 60 кримінальних справ.

На думку Валерія Томіленка, саме факт виявлення цих роками напрацьованих схем та намагання їх усунути, пояснює агресивну інформаційну кампанію, спрямовану проти ДПЗКУ. «Опоненти прагнуть послабити управлінську команду корпорації. Використовуються будь-які методи дискредитації, насамперед інформаційна агресія. Але наші фактори захисту — прозорість та законність дій. Ми відкриті до спілкування з представниками ЗМІ, з урахуванням специфіки комерційних контрактів, укладених корпорацією з іноземними партнерами», — наголосив Валерій Томіленко.

Він зазначив, що найбільш оптимальним та професійним майданчиком для обговорення питань розвитку ДПЗКУ є профільний аграрний комітет Верховної Ради України.

«У складі цього комітету достатньо сильних фахових аграріїв. Їх досвід та бачення важливі для розвитку корпорації. Ми вже ініціювали розгляд у комітеті питань, пов’язаних із діяльністю ПАТ «ДПЗКУ», — наголосив Валерій Томіленко.