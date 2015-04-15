Виробництво пива в Україні знизилося на чверть

Виробництво пива в Україні (за вирахуванням окупованого Криму) в січні-березні 2015 року скоротилося на 25,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 34,1 млн дал.

Про це повідомила галузева асоціація «Укрпиво» з посиланням на генерального директора асоціації Галину Коренькову.

«Обсяг виробництва пива в Україні (крім пива безалкогольного та пива зі вмістом алкоголю менше 0,5% та обсягів по Республіці Крим) за 3 місяці 2015 року становить 34,1 млн дал, або 74,9% до аналогічного періоду 2014 року», - йдеться в повідомленні.

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При цьому, за даними асоціації, обсяги виробництва солоду за звітний період скоротилися на 6,8%, до 71,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, виробництво пива в країні у 2014 році скоротилося порівняно з 2013 роком на 10,8% - до 241 млн дал.