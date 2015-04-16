Депутат назвав ризики зняття мораторію на продаж сільгоспземель з 2016 року

Так прокоментував ідею Адміністрації Президента України щодо зняття мораторію на продаж земель сільгосппризначення з 1 січня 2016 року народний депутат групи «Відродження», член Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин Олег Кулініч.

За його словами, швидке зняття мораторію на продаж земель буде пов’язано із суттєвими ризиками.

«По-перше, буде стимулюватися відтік населення з сіл, де сьогодні і без того не вистачає робочих рук. Сьогодні наявність у власності земельних ділянок та отримання орендної плати за них (особливо в натуральній та відробітковій формах) є одними із факторів, які «тримають» людей у сільській місцевості, дозволяють їм вести господарство. По-друге, можливий перехід значних масивів земель під контроль великих корпорацій, зокрема іноземних, і внаслідок цього - поступове витіснення малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників і фермерів», - пояснив народний депутат.

Серед інших ризиків він також назвав поширення рейдерства, зокрема, шляхом викупу земельних ділянок всередині земельних масивів з метою подальшого блокування використання всього масиву.

«Також слід враховувати, що існуючі орендарі сільськогосподарських земель здебільшого мають перед територіальними громадами певні соціальні зобов’язання. За договорами з органами місцевого самоврядування ними витрачаються кошти на утримання, ремонт шкіл, дитячих садків, клубів, інших об’єктів соціальної інфраструктури. Зміна власників землі поставить під питання подальше виділення коштів на ці потреби», - додає Олег Кулініч.

Він наголосив, що депутатська група «Відродження» відстоює позицію, що мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення повинен бути знятий, але поступово та максимально помірковано, таким чином, щоб правила гри на ринку землі не нав’язувалися «згори» чиновниками, а пропонувалися «знизу» – власниками земельних ділянок.