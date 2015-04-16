Держлісагентство підготує новий порядок реалізації необробленої деревини

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства (Мінагропрод), у підпорядкуванні якого перебуває агентство, рішення про розробку нового порядку було прийняте на засіданні робочої групи з питань регулювання ринку деревини.

«Після завершення засідання було прийняте рішення підготувати новий порядок реалізації необробленої деревини. У ньому буде передбачатися можливість укладання прямих договорів, а також проведення аукціонів з продажу лісоресурсів і впровадження електронних торгів», - сказано в повідомленні.

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Крім того, у прес-службі Мінагропроду повідомили, що під час засідання робочої групи також піднімалися питання забезпечення вітчизняного переробника необхідними лісоматеріалами, механізмами проведення та визначення стартової ціни на аукціонах, а також здійснення контролю за діяльністю всіх учасників ринку.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада прийняла закон про заборону експорту необроблених лісо- та пиломатеріалів з України. Даним документом вводиться 10-річний мораторій на вивезення цієї продукції за межі митної території України.