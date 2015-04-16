Середні ціни на сільгосппродукцію в Україні зросли на 70%

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за вказаний період подорожчала у 2,1 разу. Зокрема, вартість зернових культур зросла у 2,2 разу, соняшнику - у 2,3 разу, сої - в 1,9 разу, а ріпаку - у 2,4 разу. Причому обсяг реалізації рослинницької продукції зменшився на 0,8%.

За даними Держстату, середні ціни на тваринницьку продукцію у країні у I кварталі зросли на 46%. Зокрема, худоба та птиця (у живій вазі) за вказаний період подорожчали на 54,6% порівняно із січнем-березнем 2014 року, молоко - на 7,1%, яйця - на 63,8%.

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Обсяг реалізації продукції тваринництва у січні-березні поточного року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні за 11 місяців 2014 року зросли на 21,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. Продукція рослинництва за вказаний період подорожчала на 23,9%, тваринництва - на 18,6%. Також повідомлялося, що середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні за 10 місяців 2014 року зросли на 18%.

Інформацію про середні ціни за 2014 рік Держстат не публікував.