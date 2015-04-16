Запаси зерна в Україні до 1 квітня зросли на 33%

Це на 33% більше, ніж на аналогічну дату 2014 року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, запаси пшениці на початку квітня у країні становили 5,3 млн тонн, ячменю - 1,2 млн тонн, кукурудзи - 8,9 млн тонн, жита - 0,2 млн тонн.

Безпосередньо на сільськогосподарських підприємствах до 1 квітня на зберіганні було 8,9 млн тонн зерна, що на 37% більше, ніж на рік раніше. З них на пшеницю припало 2,8 млн тонн, на ячмінь - 0,9 млн тонн, на кукурудзу - 4,5 млн тонн, жита - 0,1 млн тонн.

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На зернопереробних підприємствах і зерносховищах до зазначеної дати в наявності були 7,3 млн тонн зерна, що на 29% більше, ніж на рік раніше.

У Держстаті повідомили, що запаси насіння соняшнику в Україні на 1 квітня 2015 року скоротилися на 30% порівняно з аналогічною датою 2014 року - до 2,8 млн тонн. Причому на аграрних підприємствах перебувало 1,7 млн тонн (на 1,5% більше, ніж на рік раніше), а на підприємствах, що займаються переробкою і зберіганням, - 1,1 млн тонн (на 52% менше).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна (без врахування тимчасово окупованої Росією Криму) у 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році. Зокрема, урожай пшениці у 2014 році зріс на 9,9% - до 24,1 млн тонн, ячменю - на 23%, до 9,04 млн тонн, а кукурудзи - скоротився на 7,8%, до 28,45 млн тонн. Валовий збір соняшнику, за даними Держстату, минулого року скоротився на 7,7% порівняно із 2013 роком - до 10,1 млн тонн, ріпаку - на 5,8%, до 2,2 млн тонн, а сої - зріс на 41,3%, до 3,9 млн тонн.

Також повідомлялося, що Україна вже експортувала понад 27 мільйонів тонн зерна.