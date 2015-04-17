Україна до кінця року експортує 3,5 млн тонн зерна в Китай

Про це в ефірі телеканалу «Рада» повідомив виконуючий обов'язки голови правління корпорації Валерій Томіленко.

«Плануємо відправити понад 3,5 млн тонн зерна до кінця календарного року. А в цілому контракт передбачає відправку 5 млн тонн за так званий маркетинговий рік, тобто з липня по червень», - сказав Томіленко.

Він нагадав, що минулого року контракт із КНР був під загрозою зриву через логістичні проблеми, пов'язані з необхідністю перевезти великі обсяги зерна в короткі терміни, проте запевнив, що китайські партнери зацікавлені у подальших поставки зерна з України.

Читайте такожУкраїна вже експортувала понад 27 мільйонів тонн зерна

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Міністерство аграрної промисловості і продовольства винесло догану Томіленку за перевищення посадових повноважень під час підписання додаткової угоди до Генерального договору з китайською корпорацією CCEC. Причому у міністерстві не уточнили ніяких деталей підписаних Томіленком угод.

Довідка УНІАН. У 2012 році Експортно-імпортний банк Китаю домовився з українським урядом про надання Україні кредиту у розмірі 3 млрд дол. під державні гарантії на реалізацію проектів в агропромисловому комплексі. Згідно з досягнутими домовленостями, частина кредиту у розмірі 1,5 млрд дол. надавалася ДПЗКУ, яка повинна була купувати на вітчизняному ринку зерно для подальших експортних поставок через посередництво китайської корпорації ССЕС. Другу половину позики (1,5 млрд дол.) українська корпорація повинна була протягом п'яти років витратити на імпорт із КНР сільськогосподарської техніки та матеріально-технічних ресурсів.

Проте вже до кінця 2013 року у ЗМІ з'явилася інформації про зрив ДПЗКУ контракту і звернення китайської сторони до судових інстанцій для врегулювання конфлікту. Попередні голови Мінагропроду Ігор Швайка і ДПЗКУ Петро Вовчук заперечували наявність системних проблем у корпорації, стверджуючи, що коригування графіка поставок зерна ССЕС узгоджені з китайською стороною.