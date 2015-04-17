Майже половина росіян цього року стали купувати на 24% менше продуктів

Про це йдеться у дослідженні міжнародної аналітичної компанії Nielsen, проведеного за підсумками I кварталу 2015 року, передає ТАСС.

Зростання цін помітили всі респонденти (99%), причому 77% опитаних наголошують, що ціни у I кварталі 2015 року зросли на третину порівняно із груднем 2014 року. Найчастіше респонденти скаржилися на значне подорожчання сирів, овочів і фруктів, м'яса, птиці та м'ясної продукції.

Через зростання цін росіяни все частіше стали відмовлятися від купівлі чипсів та інших снеків (48% опитаних), шоколаду, фруктових соків, фруктів та овочів, м'ясної продукції (45% опитаних), молочної продукції (37%), преміального алкоголю (28%). Що стосується непродовольчих категорій, то найбільша кількість росіян відмовляються від купівлі чистячих засобів для дому і засобів для прання одягу.

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"Покупець стає все більш бережливим, все ретельніше шукає шляхи заощадити, все пильніше дивиться на ціни. Якщо у 2009 році росіяни вже до другого кварталу починали оправлятися від кризи, то у поточній ситуації ми фіксуємо послідовне погіршення всіх показників вже протягом більш ніж шести місяців - від серпня 2014 року", - зазначає комерційний директор Nielsen Росія Ілона Лепп, слова якої наводяться у повідомленні компанії.

Причому у дослідженні вказується, що переорієнтування споживачів на більш дешеві бренди відбувається "у досить стриманій формі". Багато хто купує звичні марки, а серед тих категорій, де найбільша кількість опитаних перейшла на менш дорогі продукти, перемагають категорії сирів, цукерок, заморожених продуктів преміального алкоголю та фруктових соків.

Якщо говорити про формати торгівлі, то у виграші зараз лише магазини низьких цін - дискаунтери, сказано в дослідженні. Це єдиний формат мережевої торгівлі, де спостерігається помітний приплив покупців.

На даний час стурбованість коливаннями курсів валют вщухає, зазначає Nielsen. Так, у березні регулярно відстежували ситуацію на валютному ринку 36% опитаних проти 49% у грудні 2014 року. Говорячи про наслідки падіння курсу рубля, респонденти найчастіше відзначали зниження рівня життя (44%), причому 40% упевнені, що відчутного негативного ефекту не буде і ситуація найближчим часом виправиться.

Все менше хвилює росіян і тема продовольчого ембарго, свідчить дослідження. Так, у березні стурбованість ембарго висловили 23% респондентів проти 33% у грудні 2014 року.

Дослідження проводилося у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Ростові-на-Дону, Нижньому Новгороді, Самарі та у 22 містах із населенням понад 500 тис людей. Було опитано 1 тис. 80 осіб, відібраних за статево-віковими квотами.

Нагадаємо, у кінці березня УНІАН повідомляв, що, згідно з даними дослідження фонду "Громадська думка", споживча поведінка росіян значно змінилася: більшість опитаних намагаються економити на продуктах харчування.