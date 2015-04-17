Розвиток агросектору в Україні до 2020 року оцінили в 101 мільярд гривень

Вартість реалізації Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, за попередніми оцінками Міністерства аграрної політики і продовольства, становитиме більш як 100 млрд грн.

Про це йдеться в проекті концепції даної програми, який оприлюднено міністерством для громадського обговорення.

«Для виконання Програми необхідно близько 101 млрд грн, з них за рахунок коштів державного бюджету 71,6 млрд грн», - сказано в документі.

У Мінагропроді зазначають, що фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, приватних інвестицій та інших джерел, у тому числі за рахунок міжнародної технічної й фінансової допомоги.

Водночас у міністерстві підкреслили, що обсяги фінансування програми, її завдань і заходів є попередніми і уточнюватимуться на етапах її розробки і узгодження.

Згідно з документом, програма буде розрахована на 2016-2020 роки і виконуватиметься в два етапи. На першому етапі (2016) планується розробка і прийняття нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів з розвитку аграрного сектору. Під час другого етапу (2017-2020 роки) передбачається проведення аналізу виконання заходів першого етапу, їх коригування і подальше виконання заходів програми.

Метою програми, згідно з проектом концепції, є створення організаційно-економічних умов для ефективного розвитку аграрного сектору, стабільного забезпечення населення якісною та безпечною вітчизняною сільськогосподарською продукцією і промисловості с/г сировиною, виробництво продукції з високою доданою вартістю та нарощування обсягів на світовому ринку сільгосппродукції й продовольства .

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Зокрема, серед очікуваних результатів виконання програми в міністерстві відзначають зростання обсягів експорту сільгосппродукції на 3-4% за рік і збільшення експортних можливостей харчової промисловості України на ринку ЄС на 5-7%. Крім цього, Мінагропрод розраховує за рахунок виконання програми збільшити виробництво продуктів харчування в країні на 6-8%, а дитячого харчування - на 9%. При цьому в міністерстві очікують збільшення обсягів споживання основних продуктів харчування в країні на 3-7%.

Згідно з проектом концепції, до 2020 року також планується розширення бази формування власних фінансових ресурсів та поліпшення умов доступу до зовнішніх джерел, у результаті чого доступні обсяги фінансових ресурсів зростуть на 5-7%, а їх вартість знизиться на 2,5-3%.

Разом з тим, за оцінками Мінагропроду, реалізація програми також дасть змогу знизити споживання енергоресурсів аграрною галуззю на 8-10%.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод має намір до липня 2015 представити першу редакцію стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій на період до 2020 року.

Серед розробників документа - експерти Євросоюзу, Світового банку, ЄБРР, USAID та ФАО. Стратегія включає вісім магістральних напрямків розвитку. Серед них: імплементація положень та створення зони вільної торгівлі з ЄС, дерегулювання в аграрній галузі, розвиток агронауки і агровиробництва, управління агроринку, питання державної підтримки АПК, розвиток сільських територій і управління ресурсами на селі.