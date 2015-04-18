Україна вже експортувала майже 28 мільйонів тонн зерна

Українські аграрії станом на 17 квітня з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2014 - червень 2015 року) експортували 27,7 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, експорт пшениці становив 9,8 млн тонн, кукурудзи - 13,4 млн тонн, ячменю - 4,3 млн тонн, інших зернових - 0,2 млн тонн.

При цьому, за даними Мінагропроду, ціни на продовольчу і фуражну пшеницю третього класу становили 3,8 тис. грн/т і 3,5 тис. грн/т відповідно. Середні ціни на ячмінь становили 3,6 тис. грн/т, на кукурудзу - 3,3 тис. грн/т.

Читайте такожУкраїна до кінця року експортує 3,5 млн тонн зерна в КитайЯк повідомляв УНІАН, міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі в лютому підвищила прогноз експорту зернових з України в 2014/2015 маркетинговому році до 37,9 млн тонн з 37,79 млн, прогнозованих нею у січні.

Згідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України нинішнього МР може становити 12,8 млн тонн, ячменю - 4,2 млн тонн, кукурудзи - 20,2 млн тонн.

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало виходячи з оцінки врожаю зернових в 2014 році на рівні 63,8 млн тонн.