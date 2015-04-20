Аграрний фонд отримав на чверть більше заявок на придбання зерна, ніж планував

За інформацією прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, про це повідомив голова Аграрного фонду Андрій Радченко.

«Весняний форвард йде за планом, і ми вже отримали заявок більше, ніж плануємо придбати зерна. На сьогодні ми отримали заявки на 250 тис. тонн зернових, всі заявки вже опрацьовані. Частково вже укладено перші контракти і пішли перші виплати», - цитує Радченко прес-служба Мінагропроду.

Причому в міністерстві нагадали, що за програмою весняних форвардних закупівель 2015 року Аграрний фонд планував укласти контракти на придбання 190-200 тис. тонн зернових. А в цілому, з урахуванням осіннього форварда, фонд має намір закупити близько 1 млн тонн зернових.

Читайте такожУкраїна вже експортувала майже 28 мільйонів тонн зерна

У прес-службі Мінагропроду також повідомили, що на сьогодні розрахункова ціна, за якою працює Аграрний фонд, становить 4,4 тис. грн/тонна за пшеницю 2-го класу і 4,2 тис. грн/т за пшеницю 3-го класу.

Як повідомляв УНІАН, у рамках форвардних закупівель урожаю 2014 року Аграрний фонд закупив 910 тис. тонн зернових за початкового плану придбати 1,2 млн тонн.

Раніше також повідомлялося, що запаси зерна в Україні до 1 квітня зросли на 33%.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд заснований у 2005 році. У 2013 році на його базі створено ЗАТ «Аграрний фонд». До його функціональних обов'язків передано форвардні закупівлі, а також функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.