Аграріям для весняної посівної не вистачає близько 12 мільярдів гривень

Українським аграріям для проведення весняної посівної кампанії не вистачає близько 12 млрд грн, повідомив журналістам перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський.

«Десь 12 млрд грн для весняної посівної нам не вистачає», - сказав Краснопольський, зазначивши, що цей дефіцит пов'язаний з істотним підвищенням витрат на посівну в поточному сезоні.

За інформацією першого заступника міністра, весняна посівна для вітчизняних аграріїв у поточному році подорожчала на 60-90% залежно від вирощуваної культури.

«Якщо раніше вартість 1 гектара становила 2,1 тис. грн, то сьогодні це не менше 3,5-4 тис. грн залежно від культури. Насамперед це сталося за рахунок збільшення вартості імпортних продуктів - засобів захисту рослин, насіння, мінеральних добрив і палива, це практично 70% собівартості культур», - пояснив Краснопольський.

Він також зазначив, що для скорочення дефіциту коштів у аграріїв Мінагропрод розглядає можливість збільшення кількості форвардних закупівель. При цьому Краснопольський висловив надію, що компанії - постачальники матеріально-технічних ресурсів продовжать практику товарного кредитування сільгоспвиробників.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Мінагропроду Олексій Павленко заявляв, що аграріям України у 2015 році на тлі інфляції і девальвації гривні доведеться збільшити витрати на посівну кампанію до 60 млрд грн, що у півтора разу більше, ніж роком раніше.