Roshen вирішив ліквідувати фабрику в Маріуполі

Кондитерська корпорація Roshen вирішила ліквідувати Маріупольську кондитерську фабрику, що входить до її складу, повідомляється на сайті компанії.

«20 квітня 2015 року на загальних зборах акціонерів одностайно прийнято добровільне рішення акціонерів про припинення ПАТ" Маріупольська кондитерська фабрика "Рошен" шляхом ліквідації. Рішенням акціонерів призначено ліквідаційну комісію, робочий орган, уповноважений здійснювати ліквідацію господарюючого суб'єкта", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії нагадали, що виробнича діяльність підприємства, що ліквідується, була припинена ще з лютого 2014 року. Тоді припинення діяльності фабрики в Roshen пояснювали труднощами з експортними поставками, викликаними забороною на постачання виробленої в Україні продукції Roshen до РФ.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, головою ліквідаційної комісії призначено президента Маріупольської кондитерської фабрики Олександра Широкова.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року Маріупольська кондитерська фабрика Roshen призупинила свою роботу. Пізніше, в травні того ж року, в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку було розміщено повідомлення, що на позачергових зборах акціонерів Маріупольської кондитерської фабрики було прийнято рішення про ліквідацію підприємства. Водночас в корпорації Roshen спростували дану інформацію, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen, що належить президенту України Петру Порошенку, - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).