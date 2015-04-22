У Абромавичуса знизили прогноз експорту зерна з України

Міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі у квітні знизила прогноз експорту зернових з України в 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 - червень 2015 року) на 1,4% - до 36,76 млн.

Згідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України поточного МР може становити 11,6 млн тонн, ячменю - 4,4 млн тонн, кукурудзи - 20 млн тонн.

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало, виходячи з оцінки врожаю зернових у 2014 році на рівні 63,8 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 17 квітня українські аграрії з початку поточного маркетингового року (МГ, липень 2014 року - червень 2015 року) експортували 27,7 млн тонн зернових.

Зокрема, експорт пшениці становив 9,8 млн тонн, кукурудзи - 13,4 млн тонн, ячменю - 4,3 млн тонн, інших зернових - 0,2 млн тонн.