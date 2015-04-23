Мінфін обіцяє вирішити проблеми повернення ПДВ аграріям протягом місяця

Міністерство фінансів України за результатами оперативного обговорення проблеми з відшкодуванням податку на додану вартість низки сільськогосподарських підприємств має намір доопрацювати програмне забезпечення електронного адміністрування ПДВ упродовж місяця, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін нагадав, що система електронного адміністрування ПДВ діє в тестовому режимі, при цьому міністерство відстежує технічні проблеми і намагається оперативно їх вирішувати.

Мінфін зазначає, що причиною неотримання сільськогосподарськими підприємствами ПДВ з електронних ПДВ-рахунків казначейства на спецрахунки є брак коштів на таких рахунках, оскільки окремі сільгосппідприємства вчасно не поповнили свої ПДВ-рахунки в казначействі.

За даними Мінфіну, вже наступного дня більшість сільськогосподарських підприємств отримали відшкодування ПДВ на спецрахунки в автоматичному режимі, про що казначейство поінформувало ДФС і міністерство.

За інформацією Мінфіну, сторони вже погодили технічне завдання, і програмне забезпечення буде доопрацьовано шляхом створення картотеки платежів. До цього часу Мінфін доручив ДФС щодня направляти повторні реєстри в казначейство та інформувати платників податків про необхідність поповнення електронного ПДВ-рахунку в казначействі.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні 1 січня 2015 року набув чинності закон про зміни до Податкового кодексу, в рамках якого запроваджується електронна система адміністрування ПДВ, яка функціонує в тестовому режимі з 1 лютого до 1 липня.

Згідно з даними Державної казначейської служби України, обсяг відшкодувань ПДВ суб'єктам підприємництва у березні порівняно з лютим 2015 року скоротився в 1,4 разу - до 2,965 млрд грн.

У березні податок відшкодовано на користь більш як 967 госпсуб'єктів, у тому числі найбільший обсяг відшкодувань отримали меткомбінат «Арселор Міттал Кривий Ріг» (500,380 млн грн, Дніпропетровська обл.), Південний ГЗК (236,999 млн грн, Дніпропетровська обл.), Полтавський ГЗК (232,159 млн грн, Полтавська обл.), «Запоріжсталь» (172,576 млн грн, Запорізька обл.).