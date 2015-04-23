Україна вже експортувала 28,5 мільйона тонн зерна

Українські аграрії станом на 23 квітня з початку поточного маркетингового року (МГ, липень 2014 року - червень 2015 року) експортували 28,5 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, експорт пшениці становив 9,9 млн тонн, кукурудзи - 14,1 млн тонн, ячменю - 4,3 млн тонн, інших зернових - 0,2 млн тонн.

При цьому, за даними Мінагропроду, ціни на продовольчу і фуражну пшеницю третього класу становили 3,7 тис. грн/т і 3,4 тис. грн/т відповідно. Середні ціни на ячмінь становили 3,5 тис. грн/т, на кукурудзу - 3,2 тис. грн/т.

Читайте такожУ Абромавичуса знизили прогноз експорту зерна з УкраїниЯк повідомляв УНІАН, міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі у квітні знизила прогноз експорту зернових з України у 2014/2015 маркетинговому році на 1,4%, до 36,76 млн тонн.

Згідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України поточного МР може становити 11,6 млн тонн, ячменю - 4,4 млн тонн, кукурудзи - 20 млн тонн.

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало, виходячи з оцінки врожаю зернових у 2014 році на рівні 63,8 млн тонн.