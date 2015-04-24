Росія хоче збільшити поставки буйволятини з Індії

Нові індійські підприємства протягом трьох місяців можуть отримати дозвіл на постачання буйволятини до Росії.

Про це ТАСС розповів помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексеєнко.

"Країни Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан) повинні узгодити це рішення за три місяці", - наголосив він.

Раніше представники Россільгоспнагляду провели інспекцію ще шести індійських виробників буйволятини. За словами Алексеєнка, в ході перевірки у кожного були виявлені недоліки, однак частина з них "є незначною, і її легко усунути".

"Скільки з них буде атестовано, ми подивимося, - зазначив він. - Індійська сторона заявила, що готова знизити ціни на продукцію, що постачається до Росії, за умови збільшення обсягів продажу".

Читайте такожУ Росії знайшли чергову причину заборонити ввезення української свинини - тепер з КиївщиниТоркнувшись плану майбутніх інспекцій, Олексеєнко додав, що "Індія зацікавлена в розширенні списку підприємств, які експортують буйволятину до Росії".

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) із 4 грудня відкрила імпорт буйволятини до Росій з Індії та включила до реєстру організацій та осіб, які здійснюють виробництво, переробку та (або) зберігання підконтрольних товарів, що ввозяться на митну територію Митного союзу, чотири індійські підприємства. Усі вони вже почали постачання.