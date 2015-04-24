Яценюк хоче залучити іноземні кредити для аграріїв у вигляді сільгосптехніки

Уряд у рамках підтримки агропідприємств, особливо малих і середніх компаній, має намір активізувати переговори зі світовими агентствами для надання товарних кредитів - у товарній формі - українським фермерам, сказав у ході поїздки по Київській області прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми готові звернутися до наших європейських партнерів, світових кредитних агентств, для того, щоб надавати кредити нашим фермерам. Товарні кредити у вигляді сільськогосподарської техніки», - сказав Яценюк.

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Раніше прем'єр зазначав, що в бюджеті вже виділено 300 млн грн на компенсацію відсоткових ставок за кредитами. Однак за підсумками першого півріччя Кабмін розраховує збільшити цей обсяг коштів і направити його на підтримку безпосередньо малих і середніх агропідприємств та компенсацію кредитів на придбання безпосередньо української агротехніки.