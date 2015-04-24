Кабмін обіцяє аграріям більше грошей на компенсацію кредитів для придбання техніки

Кабінет міністр розраховує виділити додаткові кошти на компенсацію відсотків за кредитами для аграріїв для придбання української агротехніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час робочої поїздки по Київській області повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

За його словами, рішення про виділення коштів на компенсацію відсотків за кредитами може бути прийнято за підсумками півріччя.

При цьому Яценюк нагадав, що в бюджеті на ці цілі вже виділено 300 млн грн.

«Ми вже виділили 300 млн грн на компенсацію за кредитами. Це дозволить компенсувати близько половини ставки НБУ - десь 15% (при ставці Нацбанку в 30% - УНІАН). Це, щоб аграрії хоч якось могли впоратися з кредитами, - сказав Яценюк. - Але якщо ми стабілізуємо ситуацію, заробимо трохи, то зможемо спрямувати кошти на компенсацію ставки на придбання української техніки».

Яценюк не назвав суму, яка може бути виділена додатково, однак відзначив, що може йтися про сотні мільйонів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 березня прийняла зміни до закону про державний бюджет на 2015 рік, виділивши, зокрема, додатково 550 млн грн на підтримку українського агропромислового комплексу. Пізніше заступник глави Мінагропроду Володимир Лапа повідомив, що міністерство має намір надати передбачені законом про держбюджет на 2015 рік 300 млн грн на здешевлення кредитів переважно малим та середнім сільгоспвиробникам.