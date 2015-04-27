ДТ: Скасування мораторію на продаж землі загрожує агроколоніалізмом

Про це у своїй статті для DT.UA пише економічний оглядач Юлія Самаєва.

Зокрема автор нагадує про увагу Джорджа Сороса до українського сільського господарства та інвестфонду Ротшильдів до українських боргових зобов'язань.

За інформацією Bloomberg, саме в інтересах останніх американським інвестиційним фондом Franklin Templton було скуплено значну частину суверенного боргу України.

"Чим розплатиться держава за ці борги, якщо її фінансову платоспроможність буде зведено нанівець остаточно? Шість років тому Джованні Сальветті, керуючий директор Rothschild&Cie у РФ та СНД, без натяків говорив, що інтерес його компанії в Україні виходить за межі фінансового сектора, і насамперед Ротшильдів цікавлять українська фармацевтика і сільське господарство. При цьому Rothschild&Cie не перший рік співпрацює з Порошенком, і невипадково ця компанія була обрана президентом для продажу його активів й успішно їх не продала досі", - йдеться в статті.

За відсутності як адекватних норм оцінки, так і прозорої процедури продажу це загрожує закінчитися агроколоніалізмом африканського або латиноамериканського зразка. Саме за такою схемою десять років тому скуповувалися землі в Камбоджі, Гані, Ефіопії, Малі, Кенії, Аргентині, Уругваї та Парагваї.

Читайте такожДепутат назвав ризики зняття мораторію на продаж сільгоспземель з 2016 рокуЩоразу цей процес відбувався під "чуйним наглядом" місцевих урядів, які говорили про взаємовигідне співробітництво, внесок розвинених країн у місцеву економіку, впровадження передових технологій, капіталовкладення і розвиток ринків. Звісно, ніщо з переліченого вище не справдилося, для виробника земля — це ресурс і не більше того, саме використанням цього ресурсу і обмежилися так звані інвестори, пише автор.

Наслідки агроколоніалізму катастрофічні. За рахунок передачі частини орних земель знизилося виробництво продовольства усередині країн. Інтенсивні способи землеробства нових хазяїв за принципом "не моє, не шкода" завдали величезної шкоди екології, зіпсувавши ґрунт, виснаживши підземні води, забруднивши ґрунт хімікатами, йдеться в статі.

"І зараз ідеться, ще раз наголосимо, не про заборону продажу власності як такої, а про те, щоб не дати вкотре використати країну, яка задихається в економічній кризі, персонажам, що намагаються змусити громадян, котрі живуть на злидарські пенсії-зарплати, та їхню державу продати за безцінь свій останній реальний актив. Ніхто не проти цивілізованого ринку. Але він має спочатку стати цивілізованим", - резюмується в статті.