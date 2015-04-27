Польща збільшила експорт яблук до України в 6 разів

Польща, яка минулого року втратила доступ на російський ринок, з липня 2014 року до березня 2015 збільшила експорт яблук до України до 25 тис. тонн з 4 тис. тонн за аналогічний період попереднього сезону.

Про це свідчать дані профільного порталу fruit-inform, якими має в своєму розпорядженні УНІАН.

Польща, яка традиційно є найбільшим постачальником яблук до України, за звітний період поставила в країну більше 80% всього імпорту цих фруктів.

Портал написав, що ціни на польські яблука в Україні зараз становлять від 12,5 до 13,50 гривень за кілограм.

"Ринкові аналітики очікують зростання цін у найближчому майбутньому у зв'язку з припиненням режиму торгівлі без мита з квітня", - зазначив портал.

Польська Puls Biznesu написала, що збільшення поставок яблук до України не компенсувало недопоставки в Росію, яка закрила свій ринок для польських виробників влітку 2014 року.

Видання нагадало, що Польща продавала до Росії близько 700 тис. тонн яблук.

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Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною Європейського Союзу проти якої Росія ввела економічні санкції, заборонивши з 1 серпня 2014 року продавати на російському ринку овочі і фрукти.