Аналітики: український експорт залишиться аграрно спрямованим

Частка сільськогосподарської продукції в експорті України зросла, і агропромисловий комплекс залишиться основним експортним локомотивом України мінімум на найближчі 5 років.

Таку думку висловили аналітики Da Vinci AG у своєму звіті, переданому УНІАН.

Вони зазначають, що частка сільськогосподарської продукції в експорті України за два місяці 2015 року становила 37,9%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року частка експорту сільськогосподарської продукції зросла на 9,2% у загальному обсязі.

При цьому частка в експорті мінеральних продуктів скоротилася на 4,6% у загальному обсязі експорту, а частка експорту недорогоцінних металів та виробів знизилася на 2,2%. Частка експорту чорних металів скоротилася на 2,5% у загальному обсязі, а частка виробів з них зросла на 0,1%. Частка експорту продукції машинобудування скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,1% від загального обсягу експорту - з 10,1% до 9%. Водночас, значно знизилася частка експорту засобів пересування - на 1,8%, із 3,1% до 1,3%. Подібна тенденція пов'язана із втратою підприємств у Криму й на Донбасі, йдеться у звіті.

Таким чином, за прогнозами аналітиків, в Україні було продовжено тенденцію посилення АПК у якості основного локомотиву українського експорту. Дана тенденція почала більш-менш активно проявлятися останніх 6 років. Конфлікт на Донбасі й у Криму та втрата низки підприємств виступили лише каталізатором цього процесу.

Читайте такожРозвиток агросектору в Україні до 2020 року оцінили в 101 мільярд гривень

Як вважають аналітики, "надалі тренд буде збережено. АПК залишиться основним експортним локомотивом України мінімум на найближчі 5 років у разі адекватної державної політики та стабільної військово-політичної ситуації". При цьому, на їх думку, металургія буде грати другорядну, однак украй важливу роль, і її частка не опуститься в середньотерміновому періоді нижче 20% від загального експорту.

Аналітики також звертають увагу на зниження частки машинобудування в експорті продукції. Вони радять створювати нові підприємств з участю іноземного капіталу для складання на території України продукції, орієнтованої на ринки ЄС та країн Азії. У такому випадку Україна зможе не тільки переламати даний вкрай негативний тренд, але й наростити частку експорту продукції машинобудування мінімум до рівня 2012 року, йдеться у звіті.

"При цьому структура українського експорту буде заснована на трьох основних напрямках: домінантному АПК, який нарощуватиме експорт за рахунок збільшення урожаїв і збільшення пропускної здатності портів; субдомінантній металургії, яка поступово втрачатиме своє значення, однак ще довго залишатиметься одним із лідерів експорту; субдомінантному машинобудуванні, яке, по мірі збільшення кількості нових потужностей і географічних векторів експорту, може, врешті-решт, стати рівнозначним за обсягами експорту металургійній галузі", - прогнозують аналітики.