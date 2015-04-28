У Росії заарештували майно Липецької фабрики Roshen

18:44, 28 квітня 2015
Агро
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Компанію позбавили права розпоряджатися майном в Липецьку до 13 вересня 2015 року.

REUTERS

Слідчий комітет РФ на підставі постанови Басманного районного суду міста Москви наклав арешт на майно ВАТ «Липецька кондитерська фабрика «Рошен».

Про це йдеться в заяві прес-служби компанії.

"Компанія звертає увагу на той факт, що загальна вартість майна, на яке накладено арешт, сягає 2 млрд. рублів, що абсолютно не збігається з висунутою раніше податковою претензією в рамках порушеної (показової) кримінальної справи в розмірі 180 млн. рублів", - наголошується в повідомленні.

Компанію позбавили права розпоряджатися цим майном до 13 вересня 2015 року.

"Аналізуючи події, які відбуваються навколо російських активів корпорації, з упевненістю можна заявити, що російська сторона цілеспрямовано вживає всі можливі методи, які позбавляють компанію можливості здійснити продаж своїх активів у РФ", - підкреслюють представники компанії.

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Арешт на майно Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації наклало 24 квітня 2015 року. Басманний районний суд Москви виніс постанову 16 квітня 2015 року.

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