Павленко очікує $8 мільярдів інвестицій в аграрний сектор до 2020 року

Міністерство аграрної політики і продовольства планує залучити іноземні інвестиції в аграрний сектор країни на суму 8 млрд дол. США. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінагропроду з посиланням на міністра Олексія Павленка.

«Ми бачимо значний інтерес з боку іноземних інвесторів до українського аграрного сектора. До 2020 року Україна має отримати, щонайменше, 8 млрд доларів США інвестицій в аграрну галузь», - цитує прес-служба Павленка.

Як наголошується в повідомленні, серед ключових іноземних інвесторів у сільськогосподарську галузь міністр, зокрема, назвав великі світові компанії DuPont Pioneer, Cargill, Bunge, Monsanto, John Deere, Agco. Найпривабливішими напрямками інвестування є насінництво, виробництво сільгосптехніки, альтернативні види палива, енергоефективні технології.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 січня 2015 року становив 45,916 млрд дол., що на 11,140 млрд дол., або на 19,5%, менше від показника на початок року в 57,056 млрд дол. Зниження обсягу інвестицій було обумовлено переважно курсовою різницею.

За даними Держстату, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2014 році зросли порівняно з 2013 роком на 2,8%. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2015 році, за оптимістичними оцінками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», може зрости на 1,8% порівняно з 2014 роком.