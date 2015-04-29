Мінагропрод хоче скоротити кількість дозвільних процедур для аграріїв

Міністерство аграрної політики і продовольства планує впродовж 3-4 місяців скасувати близько ста дозвільних документів для аграрного бізнесу, заявив міністр аграрної політики Олексій Павленко на Міжнародній конференції на підтримку України.

«Ми анонсуємо план скасувати близько ста сільськогосподарських дозволів», - сказав він.

Крім того, міністр повідомив про плани в рамках нової аграрної політики провести приватизацію близько 250 аграрних підприємств.

Павленко також сказав, що зараз проходять громадські обговорення проблеми мораторію на продаж землі. У зв'язку з цим міністерство веде підготовчі роботи для спрощення процесу скасування мораторію.

«Ми готуємося відкрити ринок землі. Земля повинна бути товаром», - заявив міністр.

Зокрема, разом зі Світовим банком міністерство працює над складанням земельного кадастру, який, за словами Павленка, готовий лише на 50%.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод має намір до липня 2015 року представити першу редакцію стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на період до 2020 року.

Згідно з документом, програма виконуватиметься у два етапи. На першому етапі (2016 рік) планується розробка і прийняття нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань розвитку аграрного сектора. Під час другого етапу (2017-2020 роки) передбачається проведення аналізу виконання заходів першого етапу, їх коригування і подальше виконання заходів програми.

Наприкінці березня 2015 року президент України Петро Порошенко закликав політичні сили та громадськість до обговорення питання про створення ринку землі в Україні.

Запроваджений у 2002 році мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, згідно із Земельним кодексом України, діятиме до початку 2016 року.