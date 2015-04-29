Антимонопольний комітет оштрафував найбільші супермаркети на 200 мільйонів гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) завершив розгляд розпочатої ще в 2012 році справи про картельну змову найбільших торговельних мереж, постановивши оштрафувати ритейлерів на загальну суму 203,6 млн грн.

Як повідомила прес-служба АМКУ, йдеться про торговельні мережі, які працюють під брендами «Сільпо», «Фора», «Фуршет», «Велика Кишеня», «ЕКО маркет», «Караван», «Білла», «Новус», «Спар», «Бімаркет», «МЕТРО», а також дослідницької компанії «Аснільсен Юкрейн».

Згідно з повідомленням, комітет дійшов висновку, що діяльність картелю призводила до обмеження конкуренції на ринку послуг з організації роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продовольчого асортименту Києва, в результаті чого впроваджено несприятливі умови для виробників і постачальників. За даними АМКУ, це призвело до суттєвого завищення цін для споживачів на товари повсякденного попиту.

Водночас, в АМКУ зазначили, що, враховуючи можливий негативний вплив на порушників застосування максимально можливих штрафних санкцій, АМКУ вирішив обмежитися зазначеним штрафом.

«Виходячи із ситуації на ринку та враховуючи ймовірність негативного впливу максимальних розмірів штрафних санкцій на споживчі ціни, а також сподіваючись на приведення торговельними мережами своєї діяльності до найкращих європейських практик, Антимонопольним комітетом України до відповідачів застосовано помірні санкції. Зокрема, сукупний розмір накладеного штрафу становивть 203,616 млн грн. Разом з тим, комітет представив відповідачам зобов'язання, виконання яких суттєво поліпшить ситуацію на ринку», - йдеться в повідомленні АМКУ.

Зокрема, «Аснільсен Юкрейн» і торговельні мережі зобов'язані припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції впродовж двох місяців з дня отримання рішення шляхом приведення своєї діяльності з одержання та розповсюдження інформації до вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

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Крім того, АМКУ приписом зобов‘язав мережі привести у відповідність із законодавством договірні відносини з постачальниками і виробниками товарів, а також підходи до ціноутворення.

За оцінками Антимонопольного комітету, виконання цих вимог забезпечить вивільнення ресурсу для розвитку економіки в розмірі до 20 млрд грн щорічно.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році АМКУ звинуватив найбільші торговельні мережі України у картельній змові і необґрунтованому завищенні цін на продукти харчування. Тоді підставою для розслідування стало застосування торговельними мережами схожих механізмів, які могли призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін на продукти харчування. Зокрема, ціни на молочну продукцію, макаронні вироби, соняшникову олію, крупи, м'ясо й рибу у 2011 році і на початку 2012 року підвищилися на 15-60%. Водночас індекс споживчих цін в той період зріс лише на 13,5%.

За вчинення подібних дій законодавство передбачає максимальні штрафні санкції в розмірі до 10% доходу компаній-відповідачів, що в абсолютних цифрах становить близько 20 млрд грн. Разом з тим, у листопаді 2014 року в. о. голови АМКУ Микола Бараш заявив, що комітет відмовився від наміру накласти штраф на ритейлерів у розмірі 20 млрд грн, але при цьому збирається ініціювати зміну правил гри на ринку роздрібної торгівлі.