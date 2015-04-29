Витрати на виробництво сільгосппродукції зросли на 66,3%

При цьому, у березні поточного року порівняно з лютим витрати на агровиробництво збільшились на 9,6%. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції в минулому місяці виросли порівняно з лютим на 8%, тваринницької – на 13,3%.

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У Держстаті повідомили, що в березні обсяг витрат на матеріально-технічні ресурси промислового виробництва, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, збільшився порівняно з попереднім місяцем на 8,9%, а на матеріальні ресурси сільськогосподарського походження – на 15%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2014 році зросли на 17,9% порівняно з 2013 роком.